Талоны на еду предложили выдавать малоимущим в российском регионе

В Московской области могут ввести талоны для еды для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Эта мера поддержки, уже применяемая в десяти регионах России, призвана помочь около 12 миллионам россиян (8% населения), живущих за чертой бедности, сообщает сайт MK.RU.

«Получателями сертификатов станут семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Московской области прожиточный минимум. А сумма сертификата будет рассчитываться как минимум на 30 процентов от общего прожиточного минимума на члена семьи», — уточняет издание.

Предполагается, что продовольственные сертификаты нельзя будет обменять на наличные деньги. Они будут предназначены исключительно для приобретения основных продуктов питания, таких как крупы, макароны, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба и хлебобулочные изделия. Детальный список будет утверждён после доработки законопроекта.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре текущего года россияне стали приобретать меньше продовольствия. Физические объёмы продаж ключевых продуктов питания снизились в среднем на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшее падение в натуральном выражении показали рис, гречка, свинина и молоко (на 8%).