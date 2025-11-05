У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

Возле побережья северных Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в 10:49 (02:49 мск) 5 ноября. Его эпицентр находился в 127 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 43 километров», — уточнила специалист.

По её словам, жители Северо-Курильска могли ощущать подземные толчки силой до 3–4 баллов. Тревога цунами в связи с землетрясением в регионе не объявлялась.

Ранее у юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По информации Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН, в населённых пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 66,5 километра. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.