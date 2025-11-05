Россия и США
5 ноября, 05:48

В деле Рудницкой о торговле младенцами появился новый фигурант — глава клиники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Руководитель частной медицинской клиники в подмосковном Щёлкове стала четвёртым фигурантом уголовного дела о торговле младенцами, в рамках которого ранее была арестована клинический психолог Ирина Рудницкая. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следствием установлено местонахождение четвёртого фигуранта уголовного дела Ирины Рудницкой. В отношении руководителя одной из частных медклиник в подмосковном Щёлкове инкриминируется причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля новорождёнными детьми)», — сказала собеседник TACC.

По материалам следствия, в феврале 2025 года супружеская пара решила приобрести новорождённого ребёнка. Они нашли женщину, которая находилась в России нелегально и согласилась продать ребёнка после родов.

В этой же частной клинике врач за 150 тысяч рублей согласилась провести роды и оформить официальные документы таким образом, чтобы младенец юридически считался ребёнком покупающей пары. Расследование продолжается, фигурантам могут предъявить дополнительные обвинения.

Зарабатывали миллионы: Раскрыты новые детали по делу о торговле детьми во Владивостоке
Ранее суд заключил под стражу двух новых участников уголовного дела о торговле несовершеннолетними, в котором фигурирует Ирина Рудницкая. Речь о паре, которая в феврале 2025 года пыталась купить новорождённого.

