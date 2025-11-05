Гнездо после эмиграции? Беглый актёр Дмитрий Назаров не стал избавляться от квартиры в Москве

Актёр Дмитрий Назаров оставил для себя в России лишь одну комнату в московской квартире, куда, по всей видимости, планирует вернуться из эмиграции. Большая часть его российского имущества, общая стоимость которого могла достигать 200 миллионов рублей, была либо продана, либо переписана на детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Оставшаяся комната в 75-метровой квартире в Краснопрудном тупике в центре Москвы. Фото © SHOT

Проданный трёхэтажный особняк площадью 168 кв.м с участком 1800 кв.м в Чеховском районе Подмосковья. Фото © SHOT

Квартира площадью 130 квадратных метров в Подколокольном переулке. Фото © SHOT

Назаров, покинувший Россию и обосновавшийся во французских Каннах, передал своей дочери Арине квартиру площадью 130 квадратных метров в Подколокольном переулке, оцениваемую до 100 миллионов рублей. Трёхэтажный особняк площадью 168 кв.м с участком 1800 кв.м в Чеховском районе Подмосковья, стоимость которого оценивается примерно в 80 млн рублей, был продан.

В собственности актёра осталась только комната в 75-метровой квартире в Краснопрудном тупике в центре Москвы, рыночная стоимость которой составляет порядка 40 миллионов рублей. Именно туда Назаров намерен вернуться с супругой, несмотря на его прежние оскорбительные высказывания в адрес России.

Ранее сообщалось, что актёр прекратил свою предпринимательскую деятельность в России, закрыв последнюю индивидуальную предпринимательскую единицу. Налоговая служба аннулировала ИП, связанное с его художественным творчеством, по его собственному заявлению. Назаров зарегистрировал ИП в 2007 году, и за годы работы оно принесло ему около 7 миллионов рублей.