Разведка Южной Кореи измерила пульс лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Об этом сообщила национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), которой удалось дистанционно измерить пульс северокорейского лидера. Его частота сердечных сокращений составила 80 ударов в минуту.

В докладе также отмечается, что риск повышенного кровяного давления, который ранее был высок, снизился. При этом способ получения этих медицинских сведений остаётся нераскрытым.

«Мы понимаем, что серьёзных проблем со здоровьем у Кима нет. Он может без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном и посещать различные мероприятия», — заявили в разведке.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог согласовать встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в этот раз. Трамп вошёл в историю как первый действующий президент Америки, встретившийся с лидером Северной Кореи. Их переговоры проходили в 2018 году в Сингапуре, в 2019 году в Ханое, а также в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.