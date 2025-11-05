Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 06:50

Сына павшего на СВО уральца лишили выплаты в 1,5 млн – в дело вмешалась прокуратура

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Нижнем Тагиле управление социальной политики решило отказать в назначении единовременной выплаты размером 1,5 миллиона рублей ребёнку погибшего участника специальной военной операции. Как сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, основанием для отказа стал пропуск установленного 12-месячного срока обращения с момента гибели военнослужащего.

Однако после обращения супруги героя СВО в прокуратуру была проведена проверка, по итогам которой правоохранительные органы обратились в суд с требованием восстановить пропущенный срок. В результате судебного решения социальная выплата была полностью восстановлены, семья получила причитающиеся ей средства в полном объёме.

Напомним, во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, президент России Владимир Путин провёл трогательную встречу с детьми и подростками. Особое внимание глава государства уделил сыну бойца СВО из Республики Тыва, пообещав помочь ему осуществить мечту о поступлении в кадетское училище

Борис Эльфанд
