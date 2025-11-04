«У тебя теперь большие связи»: Путин пообещал помочь сыну бойца СВО поступить в кадетское училище

Во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, президент России Владимир Путин провёл трогательную встречу с детьми и подростками. Особое внимание глава государства уделил сыну бойца СВО из Республики Тыва, пообещав помочь ему осуществить мечту о поступлении в кадетское училище.

«Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим? У тебя теперь большие связи, мы всё сделаем», — успокоил мальчика глава государства.

Путин, улыбнувшись, обратился к мальчику и присутствующему рядом главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву, заверив, что при необходимости поможет исправить ситуацию с поступлением. В мероприятии приняли участие более 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет.