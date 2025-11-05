Россия и США
5 ноября, 06:42

На Западе ошарашены новым заявлением Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что слова Владимира Зеленского о продвижении Украины к членству в Европейском союзе не соответствуют действительности. Его реакция появилась в соцсети X.

«Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу», — написал Кошкович, комментируя заявление украинского президента о том, что Киев «уверенно движется» к вступлению в союз.

Зеленский потребовал полноценного членства Украины в Евросоюзе
Ранее Еврокомиссия опубликовала отчёт по перспективам членства Украины, в котором выразила сомнения в готовности Киева бороться с системной коррупцией. В документе указывается, что попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры подрывают доверие к реформам. Также в отчёте говорится о пытках в тюрьмах на Украине.

