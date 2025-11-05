Следующая шестидневная рабочая неделя ждёт россиян не раньше 2027 года

Следующая шестидневная рабочая неделя в России ожидается не ранее 2027 года. Об этом свидетельствует утверждённый производственный календарь на 2026 год.

Продолжительных рабочих недель, подобных той, что была перед этими ноябрьскими праздниками, в 2026 году не запланировано. Кроме того, новогодние каникулы сокращать не будут — предложение уменьшить число выходных дней обсуждалось, но не получило поддержки. Таким образом, в следующем году россияне продолжат отдыхать на Новый год в привычном формате, а повышенные нагрузки в графике труда появятся не раньше 2027-го.

А в январе россияне будут отдыхать почти две недели. Мини-отпуск начнётся 31 декабря, а выйти на работу придётся 12 января. С 1 по 8 января граждане, работающие в формате пятидневной рабочей недели, смогут спокойно отметить Новый год, а 7 января — встретить и Рождество. А в последнюю неделю октября россияне работали шесть дней вместо пяти. Чтобы отдохнуть дома со 2 по 4 ноября, им пришлось потрудиться в субботу — 1 ноября.