В Италии один из самых крупных машиностроительных холдингов отправил в поддержку украинской армии 150 миллионов долларов. Речь идёт о компании Leonardo, которая не скрывает своё сотрудничество с турецким разработчиком дронов Baykar и крупным немецким производителем оружия Rheinmetall. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на сведения, полученные российскими хакерами PalachPro, проникшими в личные файлы и компьютера работников итальянского предприятия.

Организация уже заключила несколько соглашений о работе с фирмами Украины, даже начались поставки электроники и систем наведения для дронов. Кроме того, Leonardo передал подразделениям ВСУ пять обзорных радиолокаторных систем для базового надзора над воздушным пространством. В этом году итальянская компания также подписала договор с Baykar по разработке новых беспилотников.

Сейчас помощь ВСУ от Leonardo оценивается в 150 миллионов долларов. А в 2026 году итальянская организация хочет отправить Киеву модернизированные дроны и помочь внедрить ИИ в несколько видов вооружения.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Sole24Ore заявил, что Украина не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года, даже при поддержке западных союзников. По его словам, украинскому руководству предстоит сделать сложный выбор: либо идти на территориальные уступки, либо продолжать военные действия, которые приведут к новым человеческим потерям.