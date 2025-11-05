Пропавшего на Пхукете айтишника из Петербурга нашли мёртвым

Генеральное консульство РФ на Пхукете подтвердило информацию об обнаружении тела россиянина, который утонул утром 2 ноября. По данным ведомства, спасатели и полиция острова нашли мёртвым мужчину, купавшегося у пляжа Найтхон.

«Генеральное консульство находится в контакте с местными властями. Будет оказано необходимое содействие в репатриации тела в Россию», — сообщили в российском консульском учреждении.

Напомним, что ранее у берегов острова Пхукет было найдено тело россиянина Дмитрия Закутского. Он пропал во время купания в море у пляжа Найтхон. По словам его друзей, утром 2 ноября мужчину унесло отбойным течением. В поисковой операции, развёрнутой после исчезновения, участвовали спасатели, полиция и добровольцы, задействовавшие гидроциклы. При этом в последние дни на пляже Найтхон были выставлены красные флаги.