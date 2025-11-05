Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:37

Пропавшего на Пхукете айтишника из Петербурга нашли мёртвым

Дмитрий Закуцкий, утонувший во время купания у пляжа Найтхон. Фото © VK / Дмитрий Закуцкий

Дмитрий Закуцкий, утонувший во время купания у пляжа Найтхон. Фото © VK / Дмитрий Закуцкий

Генеральное консульство РФ на Пхукете подтвердило информацию об обнаружении тела россиянина, который утонул утром 2 ноября. По данным ведомства, спасатели и полиция острова нашли мёртвым мужчину, купавшегося у пляжа Найтхон.

«Генеральное консульство находится в контакте с местными властями. Будет оказано необходимое содействие в репатриации тела в Россию», — сообщили в российском консульском учреждении.

Бесследно пропавшая в Таиланде москвичка с биполяркой могла попасть в рабство
Бесследно пропавшая в Таиланде москвичка с биполяркой могла попасть в рабство

Напомним, что ранее у берегов острова Пхукет было найдено тело россиянина Дмитрия Закутского. Он пропал во время купания в море у пляжа Найтхон. По словам его друзей, утром 2 ноября мужчину унесло отбойным течением. В поисковой операции, развёрнутой после исчезновения, участвовали спасатели, полиция и добровольцы, задействовавшие гидроциклы. При этом в последние дни на пляже Найтхон были выставлены красные флаги.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar