«‎Королева марафонов» Блиновская просит суд продлить процедуру её банкротства

Финансовый управляющий блогерши Елены Блиновской Мария Ознобихина обратилась в суд с просьбой продлить процедуру её банкротства. Об этом сказано в материалах дела.

В документах указано, что в суде зарегистрировано ходатайство Ознобихиной о продлении срока реализации имущества. Дата рассмотрения этого вопроса пока не назначена, дело находится в ожидании процессуального движения.

По действующему законодательству базовый срок процедуры банкротства составляет шесть месяцев, однако он может быть увеличен по инициативе любого участника процесса. Продление обычно запрашивают, когда требуется больше времени на инвентаризацию активов, их оценку и продажу, либо при наличии спорных эпизодов и параллельных разбирательств.

Ранее Life.ru сообщал, что арбитражный суд в Москве арестовал всю недвижимость, которую Елена Блиновская переписала на своих родственников. При этом её адвокат Ознобихина потребовала вернуть имущество в конкурсную массу для расчётов с кредиторами.