В несколько раз выросли угрозы по возникновению катастрофических последствий на атомных электростанциях из-за боевых действий в зоне СВО, в том числе вне линии фронта. Об этом заявил генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на XIII встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ в Москве.

«На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где проводятся боевые действия. <…> Кратно возросла опасность серьёзных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий», — уточнил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Украина с июля по сентябрь не менее 19 раз пыталась атаковать российские атомные станции. Он напомнил, что Киев продолжает действовать методами ядерного терроризма, пытаясь приписать собственные преступления Москве. Так, в середине октября под удар попала ещё одна станция — Нововоронежская АЭС.