МИД РФ заявил о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

После продолжительных и сложных переговоров удалось получить от украинской стороны гарантии безопасности, необходимые для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — заявили в дипломатическом ведомстве.

По информации МИД, 23 сентября в результате удара Вооружённых сил Украины была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская», через которую осуществляется внешнее энергоснабжение ЗАЭС.

В период повреждения магистральной ЛЭП энергоснабжение собственных нужд атомной станции обеспечивалось за счёт работы резервных дизель-генераторов. Полученные гарантии безопасности создали условия для начала восстановительных работ на критически важном энергетическом объекте.