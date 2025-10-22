Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:26

МИД РФ заявил о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lisner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lisner

После продолжительных и сложных переговоров удалось получить от украинской стороны гарантии безопасности, необходимые для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — заявили в дипломатическом ведомстве.

По информации МИД, 23 сентября в результате удара Вооружённых сил Украины была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская», через которую осуществляется внешнее энергоснабжение ЗАЭС.

В период повреждения магистральной ЛЭП энергоснабжение собственных нужд атомной станции обеспечивалось за счёт работы резервных дизель-генераторов. Полученные гарантии безопасности создали условия для начала восстановительных работ на критически важном энергетическом объекте.

За три месяца Украина почти 20 раз пыталась атаковать российские АЭС
За три месяца Украина почти 20 раз пыталась атаковать российские АЭС

Напомним, что в результате удара, нанесённого украинскими войсками по линии электропередачи, 23 сентября Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения. Тогда эксперты предупредили о серьёзной угрозе расплавления ядерного топлива на станции, аналогичной катастрофе на «Фукусиме-1». Для поддержания работы жизненно важных систем ЗАЭС была вынуждена перейти на резервные дизельные генераторы.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar