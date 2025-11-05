Россия и США
5 ноября, 07:35

Шлосберг* получил 420 часов работ

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / levshlosberg

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* получил наказание по делу об уклонении от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

«Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов», — говорится в сообщении.

Дело касалось отказа выполнять требования отчётности и маркировки, обязательные для лиц, внесённых в реестр иностранных агентов.

Прокурор запросил 440 часов обязательных работ для Шлосберга*
Прокурор запросил 440 часов обязательных работ для Шлосберга*

А осенью 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* прошли обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Также против политика ведётся уголовное расследование на предмет дискредитации ВС РФ. 10 октября суд вернул Шлосберга* под домашний арест.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

