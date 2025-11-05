Президент Украины Владимир Зеленский скрывает реальные масштабы потерь Вооружённых сил Украины, чтобы сохранить поддержку западных спонсоров и продолжить войну. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Ценой бесславной гибели в “котлах” тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счёт выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что руководство Украины жертвует личным составом, чтобы удерживать политическую поддержку и финансирование со стороны Запада, несмотря на серьёзные потери на линии боевого соприкосновения.

А ранее пленный боец Виндер рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском. По его словам, командование уверяло военнослужащих, что позицию необходимо удерживать «всего сутки», однако они провели там несколько дней без поддержки.