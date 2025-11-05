Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области ждут прихода России, заявил уроженец региона, бывший боец ВСУ с позывным Боб, ныне воюющий на стороне России в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря. Он утверждает, что люди ждут освобождения от «националистического киевского режима».

«Люди, с которыми я общался, и в целом, да, всё-таки больше ждут [Россию]. Именно те ценности, которые несёт Россия, нам более близки, чем то, что пропагандируют сейчас на Украине», — сказал Боб ТАСС.

По его словам, отправной точкой стал запрет русского языка, родного для большинства харьковчан, поэтому языковой вопрос был воспринят болезненно. Боб выразил сожаление, что общество не проявило большей активности в 2014 году, когда произошёл госпереворот и Крым воссоединился с Россией, что могло бы стать примером для других регионов.

А ранее один из жителей Красноармейска (украинское название — Покровск), рассказал, что люди ждут российские войска. ВС РФ уже сейчас помогает пожилым и больным людям эвакуироваться. Особые усилия направлены на сопровождение пенсионеров, большинство из которых годами оставались заблокированными в собственных домах.