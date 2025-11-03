В ходе продолжающейся спецоперации российские войска активно работают над обеспечением безопасности мирных жителей Донбасса. Сейчас особое внимание уделяется эвакуации населения из районов, находящихся вблизи линии фронта. Одной из важных задач стало спасение жителей Красноармейска (украинское название Покровск), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Эвакуация жителей Красноармейска. Видео © Telegram/ Минобороны России

Группа войск «Центр» проводит масштабную работу по выводу гражданских лиц из зон активных боестолкновений. Военные обеспечивают безопасность маршрутов передвижения, сопровождая мирных жителей, помогая пожилым и больным людям преодолеть трудности переезда. Особые усилия направлены на сопровождение пожилых людей, большинство из которых годами оставались заблокированными в собственных домах. Один из местных жителей Валерий Жуков поделился своими переживаниями, рассказав, что долгое время находился в ожидании помощи.

«Конечно, там все сидят. Ждут все. Женщины хотели пойти, но побоялись. Им уже по 70 лет, 70, 68. Мне 67. Там 70, 72, 74. Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже», — рассказал Жуков.