ВСУ попали в огневой мешок между Красноармейском и Родинским и были уничтожены

Группа украинских солдат попала в ловушку между Красноармейском и Родинским и была уничтожена, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ВСУ намеревались атаковать позиции ВС РФ, но оказались в «огневом мешке».

«Противник оказался в ловушке... Их запустили в определённый квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили», — заявил ТАСС Кимаковский.

В Минобороны России тем временем официально явили, что положение украинских группировок, оказавшихся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), стремительно ухудшается. Ведомство подчеркнуло, что единственным выходом для украинских военнослужащих остаётся добровольная сдача в плен.