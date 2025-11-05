Смерть мужчины спасла от гибели 100 человек

В Южной Корее мужчина после своей смерти стал донором тканей и дал шанс на жизнь примерно ста пациентам. Об этом сообщает издание Korea JoongAng Daily.

60-летний Мун Чжу Хван скончался 9 августа 2025 года после внезапной потери сознания. Его доставили в больницу университета Чхонмун, где врачи зафиксировали прекращение мозговой активности. При жизни он постоянно носил с собой карту донора и вместе с сыном заранее был зарегистрирован в реестре доноров.

Благодаря этому его ткани были переданы в Национальный институт управления органами, тканями и кровью (KODA) для дальнейшего использования в медицинских целях. Специалисты отмечают, что уникальность случая связана с тем, что донорские ткани могут храниться до пяти лет и применяться для восстановления здоровья большого числа пациентов, тогда как органы требуют срочной трансплантации.

Глава KODA Ли Сам Ёль выразил благодарность семье Хвана. Он отметил, что этот пример демонстрирует высокий уровень самопожертвования и то, насколько значимым может быть решение стать донором.

