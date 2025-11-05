Мощное землетрясение произошло в 100 километрах от Екатеринбурга

Днём 3 ноября рядом с посёлком Левиха в Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщается в каталоге сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

По данным специалистов, толчки были зарегистрированы 3 ноября в 14:24 по местному времени (09:24 по Гринвичу). Эпизод классифицируется как средний по силе и, по оценке сейсмологов, не несёт угрозы для населения и инфраструктуры. Эпицентр мощного землетрясения расположен примерно в 100 километрах от Екатеринбурга.

Ранее Life.ru рассказывал о землетрясении у берегов Северных Курил, которое произошло сегодня утром. Магнитуда подземных толчков составляла 5,6 балла. Очаг залегал на глубине 43 километров. Эпицентр находился на острове Парамушир.