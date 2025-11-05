МВД хочет отменить запись о детях в загранпаспортах

МВД России разработало законопроект, исключающий сведения о детях из загранпаспортов родителей и отменяющий госпошлину за внесение этих данных. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на портал проектов нормативных актов. Согласно документу, каждому ребенку будет оформляться отдельный загранпаспорт, что, как утверждается, обеспечит беспрепятственный выезд за границу для учебы, туризма или участия в соревнованиях.

В ведомстве считают, что включение сведений о детях в паспорта родителей создаёт трудности при международных поездках, поскольку, несмотря на межгосударственные соглашения, позволяющие идентифицировать ребёнка по паспорту родителя, некоторые страны могут не признавать такой способ подтверждения личности.

Поэтому для каждого ребёнка предлагается оформлять отдельный загранпаспорт.

А ранее в Росавиации уже предупреждали, что с 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт. Свидетельство о рождении перестанет быть основным документом для выезда за границу.