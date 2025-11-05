Россия и США
5 ноября, 08:47

«‎Русский Рэмбо» восстал из клубов дыма после взрыва 7 дронов ВСУ и вернулся к своим

Обложка © Telegram / Два майора

В зоне СВО российский выжил, когда его атаковали сразу семь FPV-дронов ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».

Дроны пытаются убить солдата ВС РФ. Видео © Telegram / Два майора

На опубликованном ролике видно, как «‎русский Рэмбо» маневрирует между подлетающими беспилотниками, используя разросшееся дерево как укрытие. Несколько дронов падают и взрываются буквально в нескольких метрах, однако военнослужащий поднимается на ноги и продолжает отход.

Авторы канала уточнили, что речь идет о бойце 1194-го мотострелкового полка. По их словам, он пережил семь атак подряд и остался жив и здоров.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский военнослужащий с позывным Висмут смог выжить после двух ударов HIMARS. Украинские войска ударили по позициям ВС РФ ночью, а самого солдата завалило обломками, однако за этим последовал второй прилёт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

