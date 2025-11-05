«‎Русский Рэмбо» восстал из клубов дыма после взрыва 7 дронов ВСУ и вернулся к своим

В зоне СВО российский выжил, когда его атаковали сразу семь FPV-дронов ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».

Дроны пытаются убить солдата ВС РФ. Видео © Telegram / Два майора

На опубликованном ролике видно, как «‎русский Рэмбо» маневрирует между подлетающими беспилотниками, используя разросшееся дерево как укрытие. Несколько дронов падают и взрываются буквально в нескольких метрах, однако военнослужащий поднимается на ноги и продолжает отход.

Авторы канала уточнили, что речь идет о бойце 1194-го мотострелкового полка. По их словам, он пережил семь атак подряд и остался жив и здоров.

