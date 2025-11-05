В составе Вооружённых сил Украины создаётся новая бригада, однако уже на этапе формирования из неё сбежали несколько тысяч военнослужащих. Об этом заявил командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется ещё одна бригада из числа 150-х? У которой на этапе формирования уже около трёх тысяч самовольно оставивших часть», — написал Филимонов в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам командира, массовое дезертирство происходит ещё до завершения набора личного состава, что свидетельствует о серьёзных проблемах с морально-психологическим состоянием украинских военных и нехваткой мотивации для продолжения боевых действий.

Ранее украинские источники неоднократно сообщали о росте числа случаев самовольного оставления частей в зоне конфликта и отказе военнослужащих ВСУ возвращаться на передовую после ротации.