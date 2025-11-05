На Украине будут судить 23-летнюю жительницу Киева, которую обвиняют в распространении символики нацистов из-за фотосессии с морским флагом Кригсмарине – военно-морских сил нацистской Германии. Сам инцидент произошёл в августе текущего года. Сейчас расследование завершено и начнётся судебный процесс. Киевлянке грозит до пяти лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе украинской полиции.

«23-летняя киевлянка во время отдыха с друзьями сфотографировалась с флагом с нацистской символикой, а затем опубликовала снимок в социальных сетях», — говорится в тексте.

Речь идёт о секретарше судебного заседания Святошинского районного суда Киева Анастасии Мирзак, которая выложила в соцсетях фотографию с флагом нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пытали проживающего в Харькове отца россиянки, присылая ей кадры избиений, чтобы завербовать её и заставить собирать данные о передвижениях российских военных. Отец Анастасии Быковой из Белгородской области развёлся с её матерью и переехал в Харьков в 2000-м году. Украинского паспорта у него не было. 27 июля ей с номера отца пришло сообщение с ультиматумом: она отдаст им свой аккаунт в Телеграм, если жизнь отца ей дорога. Отец женщины скончался 8 сентября. Причиной смерти сотрудники СБУ назвали отравление алкоголем.