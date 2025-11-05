Россиянам назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

Максимальная ежедневная сумма пособия по временной нетрудоспособности (больничного) составляет около 5700 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года. За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и даёт итоговую цифру», — объяснил Говырин.

При этом размер этой компенсации напрямую зависит от страхового стажа: при стаже свыше восьми лет работник получает 100% своего среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60%. Для сотрудника, который работает менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ в 22440 рублей и не может быть меньше 723,87 рубля в день. Говырин добавил, что первые три дня болезни оплачивает работодатель, а выплаты за остальные дни осуществляет Социальный фонд России.

Ранее стало известно, что запланированное на 2026 год повышение прожиточного минимума на 6,8% повлечёт за собой рост социальных выплат. Увеличение автоматически приведёт к повышению таких мер поддержки, как социальные выплаты для малоимущих, единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка, ежемесячные выплаты из материнского капитала, а также социальная доплата к пенсии по старости.