Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Никита Гребенкин был добавлен в базу украинского сайта «Миротворец»*, пишет «Постньюс». Спортсмен участвовал в акции памяти военного Алексея Чаплыгина в 2023 году, когда играл за хабаровский «Амур», что и стало причиной «санкций» Киева.

Военнослужащий был уроженцем Хабаровска и перед матчем состоялось символическое вбрасывание шайбы, в котором участвовали сын и вдова солдата. Как указано в «Миротворце»*, Гребенкин якобы стал «пропагандистом войны» и «публично поддержал убийства украинцев».

Ранее также сообщалось, что Иван Мирошниченко, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон», оказался в базе данных украинского интернет-ресурса «Миротворец»*. Когда-то хоккеист выступал за омский клуб «Авангард». Перед игрой против команды «Амур» игроки и персонал обоих коллективов почтили память погибшего военного, а матч ознаменовался символическим вбрасыванием шайбы сыном и супругой покойного.

