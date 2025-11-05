Ношение сумки на одном плече может привести к серьёзным проблемам

Ношение сумки на одном плече, особенно если её вес превышает 1 килограмм, может спровоцировать частые головокружения и искривление осанки. Дополнительную опасность представляют неудобные лямки, способные пережимать нервы и кровеносные сосуды. Об этом рассказали наши коллеги из Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА.

Постоянная асимметричная нагрузка заставляет организм адаптироваться к перекосу, что неизбежно приводит к возникновению болевых симптомов. Для предотвращения таких последствий рекомендуется регулярно заниматься спортом: крепкий мышечный корсет поможет телу самостоятельно компенсировать временные дисбалансы и поддерживать естественное положение. Кроме того, следует чередовать плечи при ношении сумки или использовать её через плечо, чтобы равномерно распределять вес и улучшать общий баланс.

«Так как баланс нарушается, телу приходится принимать неестественное положение, чтобы этот баланс восстановить, — из-за этого одно плечо поднимается выше, а другое опускается. Наклоняется голова и нарушается мозговой кровоток, а также могут возникать боли между лопатками», — рассказал невролог Александр Евдокимов.

