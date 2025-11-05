На видео сняли «‎похищение» физрука военкомами прямо с урока в киевской школе

В Киеве сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) силой выволокли учителя физкультуры на улицу прямо во время урока в школе. Мужчина пытался сопротивляться сразу нескольким амбалам в форме, но его всё равно затолкали в микроавтобус и увезли. Кадры «‎похищения» публикуют местные паблики.

В Киеве военкомы увезли учителя прямо из школы. Видео © Реальный Киев

Всё происходило на глазах ошарашенных учеников школы, рассказали очевидцы. При этом дети пытались снимать происходящее на телефон, но администрация учебного заведения пресекала попытки и запретила публиковать ролики в Сети.

Ранее украинский военный вырвался в Венгрию с Закарпатья, протаранив автомобилем два шлагбаума на границе. Сбежавшим оказался украинский адвокат, мобилизованный в июне 2025 года в ВСУ. Военному попытался преградить путь кто-то из пограничников, но украинец не стал останавливать машину и лишь набрал скорость. Пострадавший получил незначительные травмы, успев отбежать.