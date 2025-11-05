Биткоин впервые за 4 месяца упал ниже 100 тысяч долларов

В ночь на 5 ноября курс биткоина впервые с конца июня 2025 года опускался ниже отметки в $100 тысяч. В моменте стоимость криптовалюты снижалась до $98 944 за монету. Ethereum также оказался под давлением и падал до $3 057, следует из данных биржи Binance.

К утру среды ситуация частично стабилизировалась. По состоянию на 9:30 мск цена биткоина выросла до уровня около $102 тысяч, тогда как Ethereum торговался в районе $3,32 тысячи. За последние сутки снижение составило почти 3% по биткоину и около 6% по Ethereum. С начала недели оба актива заметно потеряли в стоимости — примерно 8% и 15% соответственно. А к 11ч мск, биткоин дешевел на 2,42%, до $101,8 тысячи.

Напомним, Life.ru уже писал, что, к вечеру 4 ноября наблюдалось существенное падение стоимости ведущих криптовалют. Показатели Bitcoin и Ethereum снизились на 7% и 12% соответственно. Так, к 23:18 по московскому времени цена биткоина упала на 6,57%, составив $99,671 тысячи. К 23:50 того же дня тенденция к снижению замедлилась, и его стоимость достигла $100,6694 тысячи (снижение на 5,51%). Ethereum в этот же период сначала потерял 12,69% своей стоимости, достигнув отметки в $3152 к 23:19 мск. К 23:50 падение замедлилось до $3194, что составило 11,02%.