Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:23

Путин и патриарх Кирилл осмотрели Знамя Победы на выставке в «Манеже»

Президент России Владимир Путин в сопровождении патриарха Кирилла осмотрел историческое Знамя Победы и другие уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны на выставке-форуме «Православная Русь» в московском «Манеже».

Владимир Путин осматривает выставку «Православная Русь – к Дню народного единства». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Главу государства на выставке встречали руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, мэр Москвы Сергей Собянин, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, помощник президента Владимир Мединский и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Перед осмотром основной экспозиции Путин вместе с митрополитом Тихоном посетил стенд благотворительного фонда «Христианское милосердие», где поставил свечу и приложился к мощам святителя Луки, которые стали частью выставки на время её проведения.

Центральным элементом экспозиции, к которой затем перешёл президент, стало Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом в 1945 году. В числе представленных документов также находилась карта «План Барбаросса» от 22 июня 1941 года.

Путин в День народного единства возложил букет алых роз к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложил букет алых роз к памятнику Минину и Пожарскому

Напомним, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Православная Русь», развёрнутой в Центральном выставочном зале «Манеж». Ключевой темой выставки в этом году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция детально освещает весь период боевых действий, начиная с вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Патриарх Кирилл
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar