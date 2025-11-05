Путин и патриарх Кирилл осмотрели Знамя Победы на выставке в «Манеже»

Президент России Владимир Путин в сопровождении патриарха Кирилла осмотрел историческое Знамя Победы и другие уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны на выставке-форуме «Православная Русь» в московском «Манеже».

Владимир Путин осматривает выставку «Православная Русь – к Дню народного единства». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Главу государства на выставке встречали руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, мэр Москвы Сергей Собянин, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, помощник президента Владимир Мединский и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Перед осмотром основной экспозиции Путин вместе с митрополитом Тихоном посетил стенд благотворительного фонда «Христианское милосердие», где поставил свечу и приложился к мощам святителя Луки, которые стали частью выставки на время её проведения.

Центральным элементом экспозиции, к которой затем перешёл президент, стало Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом в 1945 году. В числе представленных документов также находилась карта «План Барбаросса» от 22 июня 1941 года.

Напомним, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Православная Русь», развёрнутой в Центральном выставочном зале «Манеж». Ключевой темой выставки в этом году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция детально освещает весь период боевых действий, начиная с вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.