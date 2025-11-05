Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 09:35

В России появятся детские сим-карты

Обложка © freepik

Министерство цифрового развития России анонсировало нововведение: теперь родители смогут оформлять специальные детские сим-карты. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Главное удобство заключается в том, что для отслеживания местоположения ребёнка больше не потребуется подавать официальное заявление — геотрекинг будет доступен сразу после активации.

Ранее в МВД РФ предложили упростить процедуру выезда несовершеннолетних за границу. В российские загранпаспорта больше не будут вноситься данные о детях, вместо этого на каждого ребёнка оформят отдельный документ. По задумке ведомства, это позволит избегать часто возникающих при пересечении границ проблем.

