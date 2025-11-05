Реконструкция цирка обойдётся Краснодару почти в 7,5 млрд рублей

Предварительная стоимость реконструкции «Краснодарского государственного цирка» оценивается в 7,3 млрд рублей. Однако окончательная сумма будет установлена только после получения положительного заключения государственной экспертизы по второму этапу проекта. Об этом РБК Краснодар сообщили в департаменте строительства региона.

«Общая стоимость реконструктивных работ будет установлена окончательно лишь после успешного завершения процесса государственной экспертизы. Предварительная оценка суммы затрат составляет около 7,3 млрд рублей», — говорится в тексте ответа на запрос редакции, подписанного заместителем руководителя депстроя Кубани Артёма Моисеева.

Цирк, открытый в июле 1970 года, был закрыт на реконструкцию в январе 2023 года, спустя более 50 лет работы. Проект обновления разработан ООО «Архитектурное наследие». Документация по первому этапу реконструкции, включающему демонтаж чаши бассейна, разбор мощения и вывоз инженерных коммуникаций, была направлена на экспертизу в августе 2024 года. Строительные работы этого этапа, которые проводила курганская компания «Арагацстрой», изначально планировалось начать во втором квартале 2024 года. Второй этап предполагает восстановление основного здания цирка и строительство подземной парковки на 192 машиноместа.

Однако сроки реализации проекта значительно сдвинулись. В сентябре 2025 года стало известно, что завершение реконструкции перенесено с ранее запланированного 2026 года на 2029-й. А в октябре 2025 года в департаменте строительства Краснодарского края уточнили, что новый цикл строительно-монтажных работ в цирке начнётся не ранее 2027 года, что объясняется необходимостью предварительного уточнения и официального утверждения лимитов выделения финансовых ресурсов.

Ранее анонсировалось, что в следующем году стоимость билетов в цирк может увеличиться на 15-20%. Причиной такого повышения цен называется неожиданный рост зрительского интереса к цирковому искусству, обусловленный поиском публикой свежих и необычных впечатлений.