В Госдуме раскрыли, к чему приведёт блокада Калининграда со стороны НАТО

НАТО, приняв решение о блокаде Калининграда, может спровоцировать третью мировую войну, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия готова к такому развитию событий и в случае необходимости нанесёт упреждающий удар, не ограничиваясь в использовании оружия.

«При необходимости будет нанесён упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область. Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к войне. То есть это будет означать начало третьей мировой войны», — подчеркнул парламентарий в интервью NEWS.ru.