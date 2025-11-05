В Госдуме раскрыли, к чему приведёт блокада Калининграда со стороны НАТО
Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev
НАТО, приняв решение о блокаде Калининграда, может спровоцировать третью мировую войну, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия готова к такому развитию событий и в случае необходимости нанесёт упреждающий удар, не ограничиваясь в использовании оружия.
«При необходимости будет нанесён упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область. Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к войне. То есть это будет означать начало третьей мировой войны», — подчеркнул парламентарий в интервью NEWS.ru.
Напомним, ранее в Европе заявили, что Калининград может стать точкой отсчёта для третьей мировой. А в МИД РФ предупредили, что НАТО активно отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области и усиленно милитаризирует Балтийский регион.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.