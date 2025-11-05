ВС РФ за сутки поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшие сутки нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, включая цех сборки беспилотников, склады боеприпасов и объекты энергетики, обеспечивающие работу вооружённых сил противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отметило, что удары были точечными и направлены на нарушение логистики и управления украинских войск, а также на снижение их боеспособности.

Ранее Минобороны прокомментировало заявления Владимира Зеленского об «зачистке» оставшихся русских в Купянске. Ведомство считает, что подобные высказывания свидетельствуют либо о полной потере Зеленским связи с реальностью, либо о понимании им безысходности текущей ситуации.