Дефицит бюджета Камчатки составит около 6 млн рублей в 2026 году

Дефицит бюджета Камчатского края в следующем году составит порядка шести миллионов рублей, что меньше, чем в 2025 году. Об этом сообщили в местном парламенте, работая над проектом бюджета региона на период 2026 — 2028 годов.

«Основные параметры бюджета Камчатского края на ближайшие три года выглядят так: в 2026 году прогнозируемые доходы региона составят более 127 млрд рублей, расходы — 133,8 млрд рублей, дефицит — около 6 млн рублей. В последующие два года ожидается бюджет с профицитом в объеме 368,4 млн рублей», — рассказали в пресс-службе парламента.

Как уточняется, бюджетные доходы в первую очередь отправят на обеспечение работы бюджетных учреждений, социальные выплаты населению, заработную плату работников госучреждений, а также на софинансирования программ федерального уровня. Все расчёты в документе сделаны на основе прогнозируемой инфляции в размере 4,7%.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о корректировке основных параметров федерального бюджета на 2025 год. Как ранее пояснял министр финансов Антон Силуанов, внесённые изменения направлены на выполнение социальных обязательств и обеспечение потребностей обороны.