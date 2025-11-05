Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:48

Стало известно, почему водители перестали глушить мотор на АЗС вопреки опасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Некоторые автовладельцы сознательно не заглушают мотор на заправке, опасаясь, что автомобиль с неисправностью потом не заведётся. О данной тенденции сообщает интернет-издание naavtotrasse.ru.

Правила эксплуатации автозаправочных станций строго предписывают останавливать двигатель, поскольку его работа повышает пожарную опасность. Специалисты портала поясняют, что вращающийся мотор способен стать источником искры, а скопление паров топлива может привести к их воспламенению. По их мнению, особенно высокий уровень угрозы исходит от машин с карбюраторными двигателями и транспортных средств с модифицированной выхлопной системой.

Добавочную проблему представляет некорректное определение уровня горючего. На ряде автомобилей датчик, контролирующий количество топлива в баке, не обновляет свои показания при работающем силовом агрегате, что может стать причиной его перелива или недолива.

В связи с грубым нарушением норм безопасности персонал АЗС имеет полное право отказать в обслуживании тем, кто игнорирует требование заглушить двигатель.

ФАС России завела дело против независимых заправок в Крыму
ФАС России завела дело против независимых заправок в Крыму

Ранее сообщалось, что в России предложили установить максимально допустимые цены на бензин и дизель. С соответствующим предложением к экспертам Федеральной антимонопольной службы обратились представители Национального автомобильного союза.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar