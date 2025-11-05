Стало известно, почему водители перестали глушить мотор на АЗС вопреки опасности

Некоторые автовладельцы сознательно не заглушают мотор на заправке, опасаясь, что автомобиль с неисправностью потом не заведётся. О данной тенденции сообщает интернет-издание naavtotrasse.ru.

Правила эксплуатации автозаправочных станций строго предписывают останавливать двигатель, поскольку его работа повышает пожарную опасность. Специалисты портала поясняют, что вращающийся мотор способен стать источником искры, а скопление паров топлива может привести к их воспламенению. По их мнению, особенно высокий уровень угрозы исходит от машин с карбюраторными двигателями и транспортных средств с модифицированной выхлопной системой.

Добавочную проблему представляет некорректное определение уровня горючего. На ряде автомобилей датчик, контролирующий количество топлива в баке, не обновляет свои показания при работающем силовом агрегате, что может стать причиной его перелива или недолива.

В связи с грубым нарушением норм безопасности персонал АЗС имеет полное право отказать в обслуживании тем, кто игнорирует требование заглушить двигатель.

