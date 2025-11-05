Россия и США
5 ноября, 09:43

Житель Петербурга поджёг дверь квартиры с бывшей женой и двумя детьми

Обложка © Telegram/Питерский Следком

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который поджёг дверь квартиры, где находились его бывшая жена и двое детей.

Видео © Telegram/Питерский Следком

4 ноября петербуржец поджёг дверь квартиры на проспекте Науки «на почве возникших неприязненных отношений к сожительнице». При этом мужчина знал, что дома находятся маленькие дети. С места преступления поджигатель скрылся. Однако свой преступный умысел он не смог довести до конца, так как очевидцы потушили дверь.

Мужчину удалось задержать, сейчас в суд направлено ходатайство о его аресте. Поджигатель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

А ранее в городе Городец Нижегородской области 70-летний пенсионер в ходе бытового конфликта облил сожительницу бензином и поджёг её прямо в квартире, причём свидетелем произошедшего стал их несовершеннолетний внук.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

