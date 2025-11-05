Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:59

Песков: Путин не раз отмечал госнаградами создателей нового оружия в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин не первый раз награждает разработчиков отечественного вооружения. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя состоявшееся ранее награждение создателей «Буревестника» и «Посейдона». Он подчеркнул, что достоинство госнаград — это закрытая информация.

«Это не вновь созданный прецедент. Неоднократно президент ранее отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений, новых систем доставки вооружений», — отметил представитель Кремля.

Путин: Инженеры выполнили все планы по вооружениям и создали задел на будущее
Путин: Инженеры выполнили все планы по вооружениям и создали задел на будущее

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин торжественно наградил в Кремле разработчиков новейших видов вооружений. Политик подчеркнул, что создание крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет стратегическое значение для России в текущем столетии.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar