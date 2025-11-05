Песков: Путин не раз отмечал госнаградами создателей нового оружия в РФ

Президент России Владимир Путин не первый раз награждает разработчиков отечественного вооружения. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя состоявшееся ранее награждение создателей «Буревестника» и «Посейдона». Он подчеркнул, что достоинство госнаград — это закрытая информация.