Песков: Путин не раз отмечал госнаградами создателей нового оружия в РФ
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин не первый раз награждает разработчиков отечественного вооружения. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя состоявшееся ранее награждение создателей «Буревестника» и «Посейдона». Он подчеркнул, что достоинство госнаград — это закрытая информация.
«Это не вновь созданный прецедент. Неоднократно президент ранее отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений, новых систем доставки вооружений», — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин торжественно наградил в Кремле разработчиков новейших видов вооружений. Политик подчеркнул, что создание крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет стратегическое значение для России в текущем столетии.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.