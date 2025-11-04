Путин: Инженеры выполнили все планы по вооружениям и создали задел на будущее

Российские специалисты оборонной промышленности успешно реализовали все поставленные задачи по оснащению армии современным вооружением. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, кроме выполнения текущих планов, был создан значительный технологический резерв для будущих разработок. Соответствующее заявление российский лидер сделал на торжественной церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

Глава государства подчеркнул, что все планы выполняются благодаря слаженной работе конструкторских бюро, промышленных предприятий и научных центров. Он отметил весомый вклад рабочих, инженеров, учёных и преподавателей вузов, назвав их настоящими патриотами, верно служащими Отечеству.

Президент также сообщил, что специалисты уже ведут работу над новым поколением вооружений и техники. По его словам, перспективные разработки находятся не только на стадии планирования, но и воплощаются в расчётах, чертежах, а также проходят испытания на специализированных стендах и полигонах.

«Создан огромный задел на будущее, и мы будем обязательно идти вперёд», — сказал Путин.

Также в ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что электронная компонентная база, разработанная для новейших российских стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обладает значительным потенциалом для применения в гражданской сфере. Глава государства отметил, что технологические решения, реализованные в электронной «начинке» этих комплексов, будут востребованы при создании высокопроизводительных вычислительных систем. Технологии «Буревестника» и «Посейдона» также помогут создать станцию на Луне. Российский лидер подчеркнул, что применение этих технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во множестве гражданских отраслей при реализации национальных проектов и программ, включая малую ядерную энергетику, создание энергоустановок для Арктики и освоение ближнего и дальнего космоса