Песков: Новые разработки в сфере вооружений защитят РФ от «горячих голов»

Россия наращивает разработки в сфере вооружений для защиты от возможных необдуманных действий со стороны «горячих голов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

«Россия планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надёжно гарантировать безопасность нашей страны», — сказал он, отвечая на вопрос о реакции Запада на испытания ракет «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

По словам Пескова, эти системы стоят на защите России от «горячих голов», которые не только позволяют себе делать опасные заявления, но и потенциально могли бы предпринять какие-то необдуманные шаги в этом направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создание «Буревестника» и «Посейдона» — это целая страница в истории обеспечения безопасности российского народа. По его словам, инженеры установили стратегический паритет на весь ХХI век.