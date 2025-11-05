Проект «Душа России» представит культуру малочисленных народов РФ на деловых площадках

Проект «Душа России» будет представлять культурное наследие коренных малочисленных народов страны на ключевых деловых площадках. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков после учреждения новых государственных праздников — Дня коренных малочисленных народов и Дня языков народов РФ.

Инициатива Фонда Росконгресс, объединяющая более 190 народов, направлена на адаптацию традиционного наследия через современные креативные индустрии. Проект уже был представлен на Петербургском международном и Восточном экономическом форумах, где регионы демонстрировали своё культурное разнообразие.

«На ключевых деловых площадках в России через богатство национальной культуры народов страны раскрываются их традиции и современное творчество», — отметил Кобяков.

В рамках проекта на ПМЭФ-2026 планируется представить капсульную коллекцию брендов, основанных на наследии коренных народов, которые войдут в специальный каталог. Ранее на форумах уже были представлены каталог «Душа России», концертная программа «Россия — миру» и выставка работ художника Геннадия Райшева, воплотившего этническую культуру в художественных образах.

В День народного единства глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, выступил с заявлением о том, что Россия на протяжении многих столетий служит и продолжит служить образцом братства народов. Он напомнил, что в стране в мире и согласии проживают представители различных национальностей, культур и религий. Кадыров отметил, что это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является основой российского общества, и назвал единство россиян великой исторической миссией.