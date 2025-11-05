Проект «Душа России» представит культуру малочисленных народов РФ на деловых площадках
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin
Проект «Душа России» будет представлять культурное наследие коренных малочисленных народов страны на ключевых деловых площадках. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков после учреждения новых государственных праздников — Дня коренных малочисленных народов и Дня языков народов РФ.
Инициатива Фонда Росконгресс, объединяющая более 190 народов, направлена на адаптацию традиционного наследия через современные креативные индустрии. Проект уже был представлен на Петербургском международном и Восточном экономическом форумах, где регионы демонстрировали своё культурное разнообразие.
«На ключевых деловых площадках в России через богатство национальной культуры народов страны раскрываются их традиции и современное творчество», — отметил Кобяков.
В рамках проекта на ПМЭФ-2026 планируется представить капсульную коллекцию брендов, основанных на наследии коренных народов, которые войдут в специальный каталог. Ранее на форумах уже были представлены каталог «Душа России», концертная программа «Россия — миру» и выставка работ художника Геннадия Райшева, воплотившего этническую культуру в художественных образах.
В День народного единства глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, выступил с заявлением о том, что Россия на протяжении многих столетий служит и продолжит служить образцом братства народов. Он напомнил, что в стране в мире и согласии проживают представители различных национальностей, культур и религий. Кадыров отметил, что это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является основой российского общества, и назвал единство россиян великой исторической миссией.
