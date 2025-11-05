Россиянину в Таиланде грозит штраф в ₽2,5 млн и запрет на въезд на 99 лет за айкос

Российскому туристу грозит запрет на въезд в Таиланд на 99 лет и штраф до 2,5 миллиона рублей за курение IQOS на территории буддийского храма. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл с Михаилом во время экскурсии в храм Wat Kanlayanamit Woramahawihan.

Отлучившись от группы, он решил сделать несколько затяжек своим электронным устройством, однако был оперативно задержан местными правоохранителями и доставлен в участок. Из-за языкового барьера и стресса турист не сразу понял причину задержания.

Подобные меры связаны со строгим законодательством Таиланда, где действует полный запрет на ввоз, продажу, хранение и использование электронных сигарет и подобных устройств. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 10 лет или штраф до одного миллиона бат, что составляет около 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что введение запрета на курение для поколения Z не повлияет на спрос российской молодёжи на поездки на Мальдивы. Это объясняется тем, что роскошный отдых на островах редко доступен для молодых россиян, чьи туристические предпочтения сосредоточены на других направлениях. К тому же, предполагается, что современная молодёжь вряд ли станет отказываться от путешествий из-за подобных ограничений.