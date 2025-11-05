Россия и США
5 ноября, 10:34

Российских всадников допустили до международных турниров

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Спортсмены из России и Беларуси смогут вернуться к участию в командных соревнованиях по конному спорту. Такое решение было принято Международной федерацией конного спорта (FEI) на генеральной ассамблее.

Как сообщает российская Федерация конного спорта, это изменение в регламенте начнёт действовать с 1 января 2026 года. Таким образом, конники получат возможность выступать в командном зачёте на международной арене.

Ранее сообщалось, что Россия планирует провести собственную Олимпиаду в 2026 году для спортсменов, не допущенных к участию в Играх в Италии. Поводом для организации данного турнира послужило решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2026. Планируется, что новые соревнования пройдут практически одновременно с главными стартами четырехлетия.

Александра Мышляева
