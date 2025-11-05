На 45-м году жизни скончался университетский товарищ принца Уильяма и Кейт Миддлтон, бывший участник 11-го сезона британского сериала «Большой брат» Бен Дункан. Светский деятель разбился насмерть, упав с крыши престижного отеля Trafalgar St James в центре Лондона. О несчастном случае сообщает RadarOnline.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bigbrotherpasrpresentandfuture

Участник реалити-шоу «Большой брат» (2010) погиб вечером 30 октября. Правоохранительные органы официально подтвердили факт трагедии, заявив, что «сотрудники отреагировали на вызов о мужчине на крыше здания на Кокспур-стрит в Вестминстере».

Дункан познакомился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон во время их совместной учёбы в шотландском университете Сент-Эндрюс. Будучи частью их ближайшего круга, он был свидетелем знаменитого студенческого показа мод, где Кейт произвела неизгладимое впечатление на Уильяма своим прозрачным нарядом.

«Это был конец их первого года. Я присутствовал там, и, надо сказать, девушек было много привлекательных. [Кейт] выбрала очень смелый наряд — прозрачное платье, напоминающее чулок. [Уильям] занимал место в первом ряду, и его взгляд буквально прирос к ней. Когда она проходила мимо него к подиуму, всё изменилось навсегда», — рассказывал Дункан в одном из интервью.

