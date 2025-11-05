Итальянского репортёра уволили за «‎интересный» вопрос об Украине и Израиле

Итальянское агентство Agenzia Nova уволило репортёра Габриэле Нунциати после его вопроса о возможных выплатах Израиля для восстановления сектора Газа. Об этом сообщает портал Fanpage.it.

Поводом для увольнения стал вопрос, заданный на брифинге представителю Еврокомиссии Пауле Пиньо, где журналист провёл параллель с призывами ЕС к России о выплате репараций Украине. После выступления Нунциати ожидали напряжённые разговоры с руководством, а 27 октября его контракт был расторгнут.

«Вы неоднократно заявляли, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Считаете ли вы, что Израиль также должен заплатить за восстановление Газы, учитывая, что он разрушил большую часть сектора и его гражданскую инфраструктуру?» — спросил журналист представителя Еврокомиссии.

«Ваш вопрос очень интересный, но я не хочу сейчас его комментировать», — ответила Пиньо.

Издание попросила Agenzia Nova прокомментировать ситуацию. В агентстве заявили, что изложенная выше ситуация лишь частично верна, сам вопрос был абсолютно неуместным и ошибочным, а также поставил Agenzia Nova в неловкое положение. Также там обвинили Нунциати в том, что его вопрос «поставил ложный знак равенства» между конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, а также «продемонстрировал непонимание фундаментальных принципов международного права».

Life.ru рассказывал, как украинский журналист Виталий Мазуренко был уволен из польского издания Obserwator Międzynacyjny за резкую критику в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Редакция издания объявила о своём решении, подчеркнув, что категорически не приемлет подрыв авторитета политика.