В Хакасии 20 детей получили ожоги глаз после сеанса в кинотеатре «Наутилус»

В Абакане посетители кинотеатра «Наутилус» получили ожоги сетчатки из-за включённых бактерицидных ламп. После сеанса в офтальмологическое отделение обратились 32 человека, среди них — 20 детей.

По данным SHOT, инцидент произошёл в понедельник. Один из сотрудников кинотеатра забыл выключить бактерицидные лампы перед началом показа. В результате все зрители, находившиеся в зале, получили повреждения глаз.

Один из пострадавших рассказал, что боль и жжение в глазах появились через несколько часов после просмотра фильма. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По словам врачей, угрозы потери зрения ни у кого нет.

Следственные органы возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия, а также степень ответственности сотрудников кинотеатра.