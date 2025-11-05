Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 10:48

В Хакасии 20 детей получили ожоги глаз после сеанса в кинотеатре «Наутилус»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomsickova Tatyana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomsickova Tatyana

В Абакане посетители кинотеатра «Наутилус» получили ожоги сетчатки из-за включённых бактерицидных ламп. После сеанса в офтальмологическое отделение обратились 32 человека, среди них — 20 детей.

По данным SHOT, инцидент произошёл в понедельник. Один из сотрудников кинотеатра забыл выключить бактерицидные лампы перед началом показа. В результате все зрители, находившиеся в зале, получили повреждения глаз.

Новый безумный тренд: Россиянки бросились наращивать и ламинировать ресницы маленьким детям
Новый безумный тренд: Россиянки бросились наращивать и ламинировать ресницы маленьким детям

Один из пострадавших рассказал, что боль и жжение в глазах появились через несколько часов после просмотра фильма. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По словам врачей, угрозы потери зрения ни у кого нет.

Следственные органы возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия, а также степень ответственности сотрудников кинотеатра.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Как с помощью лыж и сна сохранить зрение слепнущему от гаджетов ребёнку — советы врача
Как с помощью лыж и сна сохранить зрение слепнущему от гаджетов ребёнку — советы врача
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar