В Петербурге за год стало на 22% больше алкоголиков и наркоманов

В Петербурге в 2024 году был зафиксирован рост заболеваемости алкоголизмом и наркоманией более чем на 22%. Об этом сообщается в материалах Петростата, опубликованных в ноябре.

Диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» впервые поставлен почти 1,3 тыс. горожан — это на 22,2% больше, чем годом ранее. Заболеваемость наркоманией также прибавила: плюс 24,6%, свыше 512 новых случаев за год.

Одновременно отмечен рост числа инфекций, передаваемых половым путём: сифилис увеличился на 9,1%, всего — 1,2 тыс. новых эпизодов. На противоположном полюсе — туберкулёз: минус 8,5%, выявлено 912 случаев, из них 859 — поражение органов дыхания.

Всего в 2024 году в городе зарегистрировано более 5,7 тыс. пациентов с впервые установленными диагнозами. Структура такова: 46,1% — заболевания органов дыхания, 12,5% — травмы и отравления, 5,8% — болезни кожи, 5,1% — патологии мочеполовой системы. Петростат подчёркивает разнонаправленность трендов: повышение по зависимостям и ИППП при одновременном снижении по туберкулезу, что требует адресных профилактических программ и усиления ранней диагностики.

