5 ноября, 11:33

Хинштейн потребовал уволить всех чиновников с криминальным прошлым

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Губернатор Курской области Александр Хинштелин выразил неудовлетворённость темпами увольнения чиновников, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Об этом он заявил в ходе заседания регионального правительства, транслируемого ТАСС.

«Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, да, не осуждённые впоследствии, по нереабилитирующим основаниям, я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего», — подчеркнул губернатор.

С апреля по октябрь в регионе было уволено лишь девять таких сотрудников, тогда как проверка выявила более 70 человек с проблемами с законом в прошлом. Хинштейн поручил завершить чистку аппарата до конца ноября, пригрозив персональной ответственностью руководителям, не выполнившим его распоряжение.

Ранее сообщалось, что Хинштейн прокомментировал приговор директору строительной компании «Сиэми» Виталию Синьговскому, которому дали года колонии за махинации при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Губернатор отметил, что этот приговор — лишь начало масштабной работы, и «остальных не заставят ждать». Он пояснил, что срок назначен с учётом сотрудничества подсудимого со следствием, в ходе которого Синьговский изобличил других участников преступной группы.

Анастасия Никонорова
