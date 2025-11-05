Россия и США
5 ноября, 11:19

Выгуливал на поводке: Москвич завёл в квартире 15 кур, двух петухов и чернобурого лисёнка

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

У жителей Москвы изъяли чернобурого лисёнка, поскольку его содержание в домашних условиях является нарушением законодательства. Трёхгодовалый лис по кличке Нильс был передан в Московский зоопарк для реабилитации и дальнейшего ухода. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Прокуроры спасли лисенка Нильса в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Прокуроры спасли лисенка Нильса в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Прокуроры спасли лисенка Нильса в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Неравнодушный житель дома на улице Викторенко сигнализировал нам о содержании в одной из квартир дикого животного… Савёловская межрайонная прокуратура установила, что в квартире содержится чернобурая лиса. Хозяева гуляли с животным на поводке, прямо во дворе дома, где играли дети. Помимо лиса, хозяева завели ещё и 15 кур, двух петухов, а также держат в квартире двух собак», — говорится в сообщении.

Прокурорская проверка по данному факту продолжается.

